عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ومواصلة إعدام المجوعين في مختلف مناطق القطاع ..

الجمعة 08 أغسطس 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ومواصلة إعدام المجوعين في مختلف مناطق القطاع ..



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٥ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٠ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع .

وسجلت مشافي القطاع وفاة اربعة مواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية .

وارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى ١٩٧ شهيد بينهم ٩٦ طفل.

غزة والشمال

واصيب اربعة مواطنين باستهداف مدرسه موسي بن نصير _ حي الدرج شرق غزة.

وواصل جيش الاحتلال عمليات القصف في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق ارتقى ستة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما ارتقت شهيدة وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي جباليا استشهد مواطن جرّاء استهداف طائرات الاحتلال المسير محيط مسجد زمزم في جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد مواطن واصيب نحو ستين باستهداف منتظري المساعدات شمال غرب مدينة غزة.

جنوب القطاع

ووصلت صباح اليوم عدة اصابات إلى مجمع ناصر الطبي من مدينة أصداء إثر اصابتهم بأعيرة نارية عشوائية يطلقها الاحتلال شمال مدينة خان يونس.

واستشهد ١٧ مواطن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس شملت خيام النازحين ومنتظري المساعدات.

وسط القطاع

وقصفت المدفعية بشكل مكثف شمالي مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع دون تسجيل اصابات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٠٠ مواطن بينهم اثنين من الشهداء انتشال و ٦٠٣ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٢٥٨ شهيدًا و ١٥٢٠٤٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٧٥٢ شهيدًا ٤٠٠٠٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٥١ شهيد و ٢٣٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٧٠٦ شهيدًا وأكثر من ١٢٠٣٠ إصابة.

