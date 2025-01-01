مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة



اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في بيان رسمي ان المجلس السياسي والأمني المصغر على اقتراح رئيس الوزراء لهزيمة حماس.

وحسب البيان سيستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

واقر المجلس بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب:

1. نزع سلاح حماس.

2. إعادة جميع المختطفين - الأحياء منهم والأموات.

3. نزع سلاح قطاع غزة.

4. سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة.

5. وجود حكومة مدنية بديلة غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية.

واعربت أغلبية مطلقة من وزراء المجلس حسب البيان عن اعتقادها بأن الخطة البديلة المعروضة على المجلس لن تحقق هزيمة حماس أو عودة المختطفين.

وكان باراك رافيد مراسل "موقع أكسيوس" الأخباري الأميركي اعلن على منصة إكس، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته، إن الحكومة الأمنية وافقت على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة.

وفيما أشار مراسل "أكسيوس" إلى عزم إسرائيل احتلال مدينة غزة، قالت صحيفة "جورازليوم بوست" إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اقتراح نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة بالكامل.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في مقابلة بثتها "فوكس نيوز" عزمه علىالسيطرة عسكرياً على قطاع غزةبأكمله، مضيفاً، أن إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بالقطاع وإنما تريد "محيطاً أمنياً (...) لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم".



كما تحدث نتنياهو، في مؤتمر صحافي، عن أن خطة حكومته بشأن غزة تفضي إلى تسليم القطاع إلى "هيئة حاكمة تتولى إدارته بشكل مؤقت".

وأكد أن الحرب قد تنتهي "غداً" إذا ألقت حماس سلاحها، وسلّمت المحتجَزين إلى إسرائيل من دون قيد أو شرط.

بدورها عدّت حركة حماس أن تصريحات نتنياهو تمثل "انقلاباً" على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، واستكمالاً لنهج "الإبادة والتهجير".