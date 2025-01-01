نتنياهو: لن نضمّ غزة وسنسلّمها لجهة انتقالية بعد احتلالها لفترة مؤقتة…

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "CNN-News18" الهندية، إن إسرائيل لا تنوي ضمّ قطاع غزة، مشيراً إلى أن الخطة بعد الحرب تشمل تسليم القطاع لهيئة حكم انتقالية، وليس إبقاءه تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو أن الأهداف الرئيسية للحرب لا تزال قائمة، وهي "القضاء التام على حركة حماس" و"عودة جميع الأسرى الإسرائيليين". واعتبر أن بإمكان الحرب أن تنتهي بسرعة، حتى "غداً"، إذا ما قامت حماس بتسليم أسلحتها وإطلاق سراح الأسرى دون شروط.

وفيما يتعلّق بمستقبل غزة بعد الحرب، كشف نتنياهو عن خطة لإقامة "طوق أمني" داخل القطاع، بهدف منع ما وصفه بـ"التهديدات المستقبلية"، مضيفاً أن هذه الخطوة ضرورية لضمان ألا يشكّل القطاع خطراً أمنياً على إسرائيل مجدداً.

وبحسب نتنياهو، فإن الرؤية الإسرائيلية لمرحلة ما بعد حماس لا تتضمّن احتلالًا طويل الأمد لغزة، بل إدارة من جهة جديدة لم يحددها، مع استمرار ضمان أمن الحدود الإسرائيلية.

كما أشار إلى أهمية الاعتبارات الإنسانية خلال العمليات، قائلاً إنه "يجب فصل المدنيين الأبرياء عن حماس"، في محاولة للتمييز بين سكان غزة المدنيين وبين عناصر الحركة التي تحمّلها إسرائيل مسؤولية الهجوم في السابع من أكتوبر واستمرار القتال.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط انتقادات دولية متزايدة وقلق بشأن الأوضاع الإنسانية، بينما لا تزال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تواجه تعثّراً.