"واللا" العبري : احتلال كامل قطاع غزة يستغرق سنوات وقتل كل الرهائن

الخميس 07 أغسطس 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "والا" عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي ان احتلال كامل قطاع غزة قد يستغرق سنوات، ويشكل خطرا على حياة المخطوفين.

واضاف ان احتلال غزة يستدعي تجنيد عدد كبير من القوات، والجيش لا يريد السيطرة على السكان.

وتتضمن الخطة المركزية لرئيس الأركان خمس نقاط رئيسية وفقا للاعلام الاسرائيلي:

اولا .حصار كامل – تطويق مدينة غزة والمخيمات المركزية لقطع المنطقة وعزل القتال.

ثانيا. إطلاق نار كثيف - استخدام قوة نيران كبيرة وتجهيز المنطقة للدخول سيرًا على الأقدام.

ثالثا .عمليات دخول مُدروسة - عمليات دخول مُستهدفة ومُراقبة على مدار الوقت، مع تقليل الخطر على حياة الاسرى وتقليل الأضرار التي تلحق بالجنود

رابعاً .تؤكد الخطة على الاستغلال الأمثل لبنية الجيش، بالنظر إلى الاستنزاف في صفوف الجنود والتحديات في قدرة الأدوات.

خامسا. محاولة تجنب الفخاخ - الحذر الشديد من التورط في عمليات عميقة في قلب مدينة غزة التي تعتبر مفخخة ومحملة بالعبوات الناسفة، مع منع أي ضرر محتمل للرهائن.

