  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : 100 شهيد و603 إصابات خلال يوم في قطاع غزة

الخميس 07 أغسطس 2025 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 100 شهيد و603 إصابات خلال يوم في قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة ان 100 شهيد و603 إصابات وصلوا امستشفيات القطاع خلال خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,258 شهيدًا 152,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,752 شهيدًا و 40,004 إصابة.

واكدت الصحة ان عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 51 شهيدًا و 230 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,706 شهيدًا وأكثر من 12,030 إصابة.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

الأكثر قراءة اليوم

مليون مكالمة في الساعة.. الكشف عن تعاون “مايكروسوفت” مع الاستخبارات الإسرائيلية لمراقبة سكان الضفة وغزة

خبير إسرائيلي يكشف عن كلفة سنوية باهظة لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة

الساعات المقبلة حاسمة.. الكشف عن تفاصيل خطة احتلال غزة..

علاء مبارك يشعل جدلا بسبب رأيه حول هجوم 7 أكتوبر

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

لبيد بعد لقاء أمني مع نتنياهو: إعادة احتلال غزة فكرة سيئة للغاية

“هآرتس”: نتنياهو يغرق بوحل غزة ويسير عكس التيار كالمقامر

الأخبار الرئيسية

الكابينيت

الساعات المقبلة حاسمة.. الكشف عن تفاصيل خطة احتلال غزة..

جرائم حرب

وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: قادة الجيش يُدفعون نحو ارتكاب جرائم حرب في غزة

وزير الخارجية الاميركي: الأولوية الان لتفكيك حماس ونزع سلاحها ..نراقب الوضع الإنساني في غزة

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

هوكابي: أميركا تدعم «قرارات إسرائيل الصعبة» بشأن احتلال قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية