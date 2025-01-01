انطلاق أسطول بحري يقل عائلات أسرى إسرائيليين باتجاه قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، انطلاق أسطول بحري يقل عائلات أسرى إسرائيليين من عسقلان باتجاه قطاع غزة.



واكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين انها تريد الوصول إلى ذويهم بأقرب شكل ممكن"، على أن تنطلق القافلة الخميس.

ودعت العائلات إلى التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر اليوم بشكل طارئ، مؤكدة أنها لن تصمت بعد الآن ولن تتنازل والشعب فقط هو من سيعيد الأسرى من غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، الخميس، إن أهالي أسرى يحضرون لأسطول بحري مدني نحو سواحل قطاع غزة بمشاركة 20 شخصا.

وتابعت أن خطة القافلة تأتي في ظل الجمود بالمفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل وحركة حماس لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.