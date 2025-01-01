  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انطلاق أسطول بحري يقل عائلات أسرى إسرائيليين باتجاه قطاع غزة

الخميس 07 أغسطس 2025 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق أسطول بحري يقل عائلات أسرى إسرائيليين باتجاه قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، انطلاق أسطول بحري يقل عائلات أسرى إسرائيليين من عسقلان باتجاه قطاع غزة.

واكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين انها تريد الوصول إلى ذويهم بأقرب شكل ممكن"، على أن تنطلق القافلة الخميس.

ودعت العائلات إلى التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر اليوم بشكل طارئ، مؤكدة أنها لن تصمت بعد الآن ولن تتنازل والشعب فقط هو من سيعيد الأسرى من غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، الخميس، إن أهالي أسرى يحضرون لأسطول بحري مدني نحو سواحل قطاع غزة بمشاركة 20 شخصا.

وتابعت أن خطة القافلة تأتي في ظل الجمود بالمفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل وحركة حماس لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

#عائلات أسرى #غزة #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مليون مكالمة في الساعة.. الكشف عن تعاون “مايكروسوفت” مع الاستخبارات الإسرائيلية لمراقبة سكان الضفة وغزة

خبير إسرائيلي يكشف عن كلفة سنوية باهظة لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة

علاء مبارك يشعل جدلا بسبب رأيه حول هجوم 7 أكتوبر

لبيد بعد لقاء أمني مع نتنياهو: إعادة احتلال غزة فكرة سيئة للغاية

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

“هآرتس”: نتنياهو يغرق بوحل غزة ويسير عكس التيار كالمقامر

ذي هيل: "إسرائيل" تدمر سمعتها بإصرارها على تدمير حماس كليا

الأخبار الرئيسية

جرائم حرب

وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: قادة الجيش يُدفعون نحو ارتكاب جرائم حرب في غزة

وزير الخارجية الاميركي: الأولوية الان لتفكيك حماس ونزع سلاحها ..نراقب الوضع الإنساني في غزة

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

هوكابي: أميركا تدعم «قرارات إسرائيل الصعبة» بشأن احتلال قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى وتصاعد اعدام المجوعين في شمال وجنوب قطاع غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية