  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية لعشرات الدول حيز التنفيذ

الخميس 07 أغسطس 2025 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية لعشرات الدول حيز التنفيذ



وكالات / سما /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الرسوم الجمركية المتبادلة دخلت حيز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة 7 أغسطس.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ منتصف الليل، وقدر أن الرسوم ستضخ "مليارات الدولارات" في الاقتصاد الأمريكي، معظمها من دول أساءت استغلال العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة لسنوات وفق تعبيره.

وكتب: "إنه منتصف الليل، تتدفق الآن مليارات الدولارات من التعريفات الجمركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي الأول من أغسطس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية تتراوح بين 15% و41% على أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي.

وفرضت أعلى الرسوم الجمركية على دول مثل سوريا (41%)، ولاوس (40%)، وميانمار (40%)، وسويسرا (39%)، والعراق (35%)، وصربيا (35%).

#ترامب #الرسوم الجمركية #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

مليون مكالمة في الساعة.. الكشف عن تعاون “مايكروسوفت” مع الاستخبارات الإسرائيلية لمراقبة سكان الضفة وغزة

خبير إسرائيلي يكشف عن كلفة سنوية باهظة لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة

علاء مبارك يشعل جدلا بسبب رأيه حول هجوم 7 أكتوبر

لبيد بعد لقاء أمني مع نتنياهو: إعادة احتلال غزة فكرة سيئة للغاية

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

“هآرتس”: نتنياهو يغرق بوحل غزة ويسير عكس التيار كالمقامر

ذي هيل: "إسرائيل" تدمر سمعتها بإصرارها على تدمير حماس كليا

الأخبار الرئيسية

جرائم حرب

وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: قادة الجيش يُدفعون نحو ارتكاب جرائم حرب في غزة

وزير الخارجية الاميركي: الأولوية الان لتفكيك حماس ونزع سلاحها ..نراقب الوضع الإنساني في غزة

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

هوكابي: أميركا تدعم «قرارات إسرائيل الصعبة» بشأن احتلال قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى وتصاعد اعدام المجوعين في شمال وجنوب قطاع غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية