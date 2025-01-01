وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: قادة الجيش يُدفعون نحو ارتكاب جرائم حرب في غزة

القدس المحتلة/سما/

حذر وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه "بوغي" يعلون من أن السياسة التي تسعى حكومة نتنياهو لتطبيقها في قطاع غزة، والمتمثلة في "تطهيره من سكانه" عبر دفعهم جنوبًا تمهيدًا لما يسمى بـ"الهجرة الطوعية"، ومن ثم توطين يهود مكانهم، قد تُحوّل قادة الجيش وجنودهم إلى "مجرمي حرب".

ودعا يعلون قادة المؤسسة العسكرية إلى التعبير عن موقفهم المهني بشجاعة، محذرًا من أن تنفيذ أجندة الكابينت المتطرف سيُعرضهم للمساءلة القانونية والتاريخية.

ووصف الحكومة الحالية بأنها "خارجة عن القانون"، وتستغل شعار "النصر المطلق" بعد 22 شهرًا من الحرب فقط من أجل البقاء في الحكم، متهمًا إياها بإهمال الأسرى والتضحية بالجنود وتعريض مستقبل إسرائيل للخطر.

وختم يعلون بالقول: "هذه حكومة المسيانيين، والمتهربين من الخدمة، والفاسدين… ويجب أن تزول بأسرع وقت، لمنع الخراب".