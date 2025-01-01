وزير الخارجية الاميركي: الأولوية الان لتفكيك حماس ونزع سلاحها ..نراقب الوضع الإنساني في غزة

وكالات / سما/

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن حركة حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود أو حكم قطاع غزة إذا كان السلام في المنطقة هو الهدف، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء يوم الأربعاء.

وقال روبيو، إن وسائل الإعلام الدولية لم تجري أي "حديث حقيقي حول ضرورة نزع سلاح حماس وحلها".

وأضاف، أنه يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تعاني من ثلاث مشاكل مترابطة.

الأول هو وجود مشكلة إنسانية تحتاج إلى معالجة، نحن نعمل بجد لإيجاد سبل لمعالجتها بطرق لا تفيد حماس، ولكنها تسمح بتوفير الغذاء للناس وتمنع تفاقم المشكلة الإنسانية التي نشهدها حاليًا، كما قال روبيو.

"الأمر الثاني هو أن هناك عشرين إنساناً بريئاً محتجزين كرهائن في ظروف مروعة.

ثالثًا، ما دامت حماس موجودة، فلن يكون هناك سلام. لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم. سيعود السلام مجددًا إذا بقيت حماس.

وأضاف روبيو، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع الإنساني في غزة عن كثب، فإن أولويته هي إخراج الرهائن والتأكد من نزع سلاح حماس.

الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة

وقال "هناك الكثير من الاهتمام الذي يولى للجانب الإنساني، ونحن نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في حل المشكلة الإنسانية، ولكن لا يتم إيلاء اهتمام كاف لحقيقة أن 20 شخصا ليس لهم أي علاقة بهذا الأمر محتجزون كرهائن في أنفاق على وشك الموت، ولا يوجد حديث حقيقي عن ضرورة نزع سلاح حماس وحلها".

علينا التركيز أكثر على هذين الأمرين.، علينا القيام بالأمور الثلاثة، وكل الحديث يدور حول الجانب الإنساني، وهو أمر مهم؛ فنحن على استعداد لبذل الكثير من الجهد للمساعدة هناك - ولكن علينا التركيز على الأمرين الآخرين.

وأضاف روبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط من أجل أن تطلق حماس سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال الرئيس (ترامب)، إنه يريد إطلاق سراح جميع الرهائن - ليس خمسة، ولا سبعة، بل جميعهم، بمن فيهم الرهائن المتوفون، وفي نهاية المطاف، لا يمكن لحماس أن تستمر في الوجود، حتى جامعة الدول العربية تقول ذلك.

ما دامت حماس موجودة كجماعة مسلحة في غزة، فلن يكون هناك سلام، ولن يكون هناك مستقبل سلمي، لأن هذا سيحدث مرة أخرى، وهذا أمرٌ لا يمكن أن يحدث - لن يحدث هذا أبدًا.

يأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل احتلالًا شاملًا لقطاع غزة، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء الأمني على الأمر يوم الخميس.