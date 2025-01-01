  1. الرئيسية
يائير جولان: احتلال غزة سيؤدي لمقتل جميع الأسرى الإسرائيليين

الخميس 07 أغسطس 2025 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي "يائير غولان" من أن خطة احتلال قطاع غزة، ستؤدي إلى مقتل جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقال غولان في مقابلة مع موقع "واينت" "إن قضية إدارة غزة برمتها ستقع على عاتق الجيش الإسرائيلي، وما هي التكاليف؟ مقتل جميع الاسرى وموت عشرات ومئات الجنود".

وأضاف غولان: "الحكومة تجر البلاد إلى حرب لا داعي لها من شأنها أن تورط إسرائيل على كل الصعد - الأمنية والدولية والاقتصادية - ويجب أن نعارضها".

ودعا غولان الإسرائيليين إلى إغلاق البلاد وشل الاقتصاد.

وقال: "لا يتعين علينا انتظار المدعي العام أو المحكمة العليا، لأن الحكومة تحتقر سيادة القانون على أي حال".

