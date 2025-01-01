  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

الخميس 07 أغسطس 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة



القدس المحتلة/سما/

وجه ممثلو الدول الوسيطة في مفاوضات صفقة التبادل انتقادات لإسرائيل، واتهموها بإفشال الاتفاق في مرحلة كانت فيها الاتفاقية على وشك التوقيع.

وكشف مسؤولون في الدول الوسيطة في الأيام الأخيرة عن صورة مختلفة عما عرضته إسرائيل، وفقًا لمعلومات حصلت عليها القناة 12 الإسرائيلية.

وفي محادثات أجروها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، قال هؤلاء الممثلون أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس كان على وشك التوقيع - أقرب بكثير مما توحي به التصريحات الرسمية الصادرة عن تل أبيب .

وكشفوا أنه، خلافًا للادعاءات المتداولة في إسرائيل، لم تضع حماس مطالب مستحيلة. وبينما يُقرّون بأن حماس أثارت صعوبات خلال المحادثات، يُؤكّدون أن الخلافات لم تكن كافية لتبرير انهيار المفاوضات.

وتتفق مصادر إسرائيلية مختصة مع هذا التقييم، وتتفق على أنه على الرغم من أن الحركة لم تُسهّل العملية، إلا أنه لم تكن هناك نقطة تحول حقيقية تستدعي الاستمرار.

في رسائل تُنقل الآن إلى المسؤولين الإسرائيليين، يقول ممثلو الوسطاء: "لم تكن هناك ثغرات لا يمكن سدها، وكان من الممكن حل الخلافات- سواءً فيما يتعلق بخرائط الانسحاب أو بالمسألة الإنسانية.

وأضافوا " لقد فوجئنا بغياب إسرائيل عن المفاوضات وعدم عودتها. كان هناك زخم إيجابي للغاية انتهى يوم الجمعة قبل اثني عشر يومًا، حيث كنا نسعى لإعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات دون جدوى".

ويوضح ممثلو الوسطاء: لم تنهار المفاوضات بسبب ثغرات جوهرية، بل بسبب قرار إسرائيلي بوقفها. ويزعمون أنه من الممكن استئناف المفاوضات واستئناف التقدم، لكن حتى الآن، لا يوجد رد من تل أبيب.

وترفض إسرائيل هذا بشدة، وتزعم أن حماس هي من عززت مواقفها، ويعود ذلك جزئيًا إلى حملة الجوع والضغط الدولي المتزايد على إسرائيل.

ويُصرّ ممثلو الوسطاء على روايتهم: كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، ولم يفت الأوان بعد - لو استُؤنف الحوار.

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يكشف عن كلفة سنوية باهظة لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة

الإعلام العبري: اجتماع الكابينت القادم يحسم صدام نتنياهو وزامير بشأن خطة إحتلال غزة

علاء مبارك يشعل جدلا بسبب رأيه حول هجوم 7 أكتوبر

لبيد بعد لقاء أمني مع نتنياهو: إعادة احتلال غزة فكرة سيئة للغاية

استشهاد الكابتن سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق

“هآرتس”: نتنياهو يغرق بوحل غزة ويسير عكس التيار كالمقامر

ذي هيل: "إسرائيل" تدمر سمعتها بإصرارها على تدمير حماس كليا

الأخبار الرئيسية

هوكابي: أميركا تدعم «قرارات إسرائيل الصعبة» بشأن احتلال قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى وتصاعد اعدام المجوعين في شمال وجنوب قطاع غزة ..

68934eb442360456fe07bccb

خبير إسرائيلي يكشف عن كلفة سنوية باهظة لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة

3-22-730x438 (1)

مليون مكالمة في الساعة..الكشف عن تعاون “مايكروسوفت” مع الاستخبارات الإسرائيلية لمراقبة سكان الضفة وغزة

23ipj-2-730x438

لبيد بعد لقاء أمني مع نتنياهو: إعادة احتلال غزة فكرة سيئة للغاية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية