27 شهيدا بينهم 5 من منتظري المساعدات في قصف ونيران الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلتان في قصف الاحتلال شقة سكنية في برج الصالحي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت أن 4 مواطنين آخرين استشهدوا إضافة إلى عدد من الإصابات في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية تعود لعائلة الحديدي في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة زقوت بمحيط مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد مواطن وزوجته وأبناؤه جراء قصف الاحتلال منزلهم في المعسكر الغربي غرب المدينة، كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة في محيط صالة دريم غرب المدينة، إضافة إلى استشهاد مواطنتين إثر قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات شرق المدينة، جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال بعد منتصف الليلة الماضية.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 61,158 شهيدا و151,442 مصابا، بينهم 1,655، والإصابات إلى 11,800 من منتظري المساعدات، و193 شهيدا، من بينهم 96 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية.