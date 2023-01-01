رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها على خبر استشهاد 60 مواطنا واصابة 400 آخرين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين اول 2023، وعلى تنفيذ الاحتلال غارات عنيفة شرق مدينة غزة، وإصداره أوامر إخلاء جديدة في خان يونس.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل وفد مجلس نقابة المهندسين ويشدد على الأهمية البالغة لدورها في إعادة اعمار غزة بعد وقف العدوان

- مصطفى يبحث مع وفد بريطاني دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمبادرات المنبثقة عنه

- الشيخ يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية العماني مستجدات الأوضاع في فلسطين

- خبراء الأمم المتحدة يدعون إسرائيل الى إعادة تفعيل منظومة المساعدات الانسانة التابعة للأمم المتحدة

- وزير الداخلية ونظيره الأردني يبحثان آليات تحسين ظروف سفر المواطنين عبر جسر الملك حسين

- إصابات وعمليات اعتقال وهدم واسعة في الضفة والاحتلال يبعد مفتي القدس 6 أشهر عن المسجد الاقصى

- موسكو تقدم احتجاجا للحكومة الإسرائيلية إثر عدوان مستوطنين على مركبة دبلوماسية شرق رام الله

- سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل

* "الأيام":

- 60 شهيدا و400 جريح.. غارات عنيفة شرق مدينة غزة واوامر اخلاء جديدة في خان يونس

- تقارير عبرية: احتلال القطاع قد يستمر 5 شهور ويمهد لمخطط التهجير

- مصر تحذر مجددا من الإبادة الممنهجة في غزة

- سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان ووقوع إصابات

- احتجاجات في إسرائيل ضد العمليات العسكرية بغزة

- منظمات إنسانية تدعو إسرائيل لإلغاء تشريع يهدد أنشطتها في غزة والضفة

- حملة هدم واسعة في محافظات عدة ومستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة في اذنا

- سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

- "الغارديان": "مايكروسوفت" سمحت لإسرائيل بمراقبة كل مكالمات الفلسطينيين في الضفة وغزة

*"القدس":

- موجات نزوح من الزيتون وخان يونس

- الخارجية الاميركية: جونسون يعبر عن رأيه بخصوص تصريحاته بشأن الضفة

- ابعاد مفتي القدس 6 أشهر عن المسجد الاقصى

- توجه بموافقة الكابينت اليوم على احتلال غزة

- مستوطنون يقيمون بؤرة اســـتيطانية جديدة غرب الخليل

- إسرائيل تعرض على رئيس مجلس النواب الاميركي خرائط ضم الضفة

- ســـلوفينيا تفـــرض حظرا علـــى الواردات مـــن الاراضي التـــي تحتلهـــا إســـرائيل

- مظاهرة في واشنطن منددة بانحياز الاعلام الأمريكي لإسرائيل