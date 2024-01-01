الاحتلال يُفجر منزل عائلة الأسير عبد الرحيم الهيموني في الخليل

الخليل/سما/

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، منزل عائلة الأسير عبد الرحيم الهيموني في الخليل، بعد ساعات من اقتحامه.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، كانت قد اقتحمت حي واد ابو كتيلة في المدينة، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الهيموني، وفرضت طوقا أمنيا في محيطه، وطالبت المواطنين باخلاء منازلهم القريبة من المنزل.

وأضافت المصادر، بأن جنود الاحتلال عملوا على زراعة متفجرات داخل المنزل، ومع فجر اليوم الخميس تم تفجيره.

وتتهم سلطات الاحتلال الهيموني، بالمساعدة على تنفيذ عملية طعن بآلة حادة واطلاق نار من بندقية أدت لمقتل 7 وإصابة 15 إسرائيليا في مدينة يافا بالداخل، في الأول من تشرين الأول 2024.