سارة نتنياهو ضد رئيس الأركان: قلت لزوجي إنه لا يستحق التعيين وكاني أصر..

الخميس 07 أغسطس 2025 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سارة نتنياهو ضد رئيس الأركان: قلت لزوجي إنه لا يستحق التعيين وكاني أصر..



القدس المحتلة/سما/

أعربت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، عن عدم رضاها عن أداء رئيس الأركان إيال زامير، قائلة: "قلت لزوجي إنه لا ينبغي تعيينه.

نشر الصحفي يارون أفراهام في القناة 12 الإسرائيلية مساء الأربعاء تصريحات لزوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو ، تُعرب فيها مجددًا عن استيائها من سلوك رئيس الأركان إيال زامير .

وتؤكد هذه التصريحات الادعاءات التي طُرحت قبل نحو ستة أشهر، والتي تفيد بأن زوجة رئيس الوزراء عارضت تعيين رئيس الأركان إيال زامير، بل وعارضته صراحةً وبشكل مباشر.

يتزامن ذلك مع الهجوم الذي سنه نجل نتنياهو يائير الطبع، في تغريداته الإلكترونية ضد رئيس الأركان، حيث اتهمه بالتخطيط لانقلاب عسكري. بل إن التقارير أفادت الليلة الماضية أن رئيس الأركان ثار وتساءل عن معنى هذه الكلمات في اجتماع مجلس الوزراء.

وقالت سارة نتنياهو في حديث مع مصدر مطلع: "كنت أعلم أن إيال زامير لن يصمد أمام ضغط الإعلام، فقلت لزوجي إنه لا ينبغي تعيينه". وأضافت سارة نتنياهو: "كاتس أصر على تعيينه، وليس زوجي".

