تركيا تقطر سفينة متجهة إلى "إسرائيل"

أنقرة/سما/

تعرضت إحدى سفن النقل الجاف المتوجهة إلى إسرائيل وترفع علم جزر فانواتو لعطل في مضيق الدردنيل قبالة السواحل التركية الأمر الذي استدعى قطرها إلى الرصيف البحري.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المديرية العامة لخفر السواحل التركي، أن سفينة الشحن الجاف IRONHIDE تعرضت لعطل فني في مضيق الدردنيل التركي، مما استدعى إلى قطرها إلى الرصيف.

وأوضحت المديرية أن "السفينة التي يبلغ طولها 78 مترا والمتجهة من بلغاريا إلى إسرائيل، تعطل محركها قرب رأس كارانفيل في مضيق الدردنيل."

وتمكنت السلطات من سحب السفينة، التي ترفع علم فانواتو، بأمان إلى رصيف كارانليك. ولم يؤثر الحادث على حركة السفن الأخرى في المنطقة.