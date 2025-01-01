نائب عن "حزب الله": ورقة الموفد الأمريكي إسرائيلية بالكامل

بيروت/سما/

أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني علي عمار ضرورة عدم إفساح المجال أمام إسرائيل لزرع الفتن في لبنان، وقال إن ورقة الموفد الأمريكي إسرائيلية بالكامل.

وقال عمار في تصريح إن قيادة "حزب الله" بصدد تقييم ما جرى أمس بخصوص قرار الحكومة، موضحا أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بناء على هذا التقييم.



وشدد على أن الحزب كان ولا يزال الطرف الأحرص على السلم الأهلي، معتبرا أن "الورقة التي حملها الموفد الأمريكي توم باراك لا يمكن وصفها بالأمريكية، بل هي ورقة إسرائيلية شكلا ومضمونا".

ودعا عمار اللبنانيين إلى "التنبه لما تستهدفه إسرائيل عبر هذه الورقة"، مؤكدا أن "المقاومة والدولة التزمتا بالاتفاقات، فيما تبقى إسرائيل الطرف غير الملتزم".

وشدد على "حرص حزب الله على مؤسسة الجيش اللبناني، وعلى العلاقة التكاملية معها باعتبارها صمام أمان للوطن".

يذكر أن الحكومة اللبنانية عقدت يوم أمس جلسة في قصر بعبدا، وقد تصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وقد انسحب وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين وحركة أمل تمارا الزين من الجلسة لاعتراضهما على مناقشة بند حصر السلاح.

وفي ختام الجلسة التي استمرت 5 ساعات أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، دون التطرق صراحة لمصير سلاح "حزب الله".

وقد تم تأجيل مناقشة بند "حصرية السلاح" إلى الجلسات المقبلة.