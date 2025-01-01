"حزب الله": سنتعامل مع قرار حكومة لبنان بسحب سلاحنا كأنه غير موجود

بيروت/سما/

قال "حزب الله" إن قرار الحكومة اللبنانية في نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود" مؤكدا أن المحافظة على قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة.



وجاء في بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي عليه، ويحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان".‏

وأضاف البيان أن "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة ‏الخامسة النص الآتي: ‌‏"وتلتزم الحكومة وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دوليا" فالمحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من ‌‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة".‏

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنّ مجلس الوزراء "قرر استكمال النقاش ‏بالورقة الأمريكية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي".

وقال إن "هذا القرار يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع".‏

وأشار إلى أن الحكومة "ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان".‏

وذكر أن "خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبير عن الرفض لهذا القرار".

وأكد بيان الحزب أن "هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنه غير موجود".‏

وبين: "في الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان".‏

وقال "يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في بيانها الوزاري".