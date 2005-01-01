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"إسرائيل" عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي خرائط لضم الضفة الغربية

الأربعاء 06 أغسطس 2025 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي خرائط لضم الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن تل أبيب عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون خرائط ووثائق تتعلق بكيفية ضم الضفة الغربية.


ووفق الصحيفة، جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جونسون، يوم الإثنين، في مستوطنة شيلو شمال شرق رام الله وسط الضفة.


وتعد هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها نتنياهو مسؤولين أمريكيين من ضمنهم جونسون والوفد المرافق له، بعزم إسرائيل اتخاذ "قرار عسكري لا مفر منه في غزة" وفق ما نقلته الصحيفة.

وكانت تقارير وتسريبات إسرائيلية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن نية نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة، الذي سبق أن احتلته إسرائيل لمدة 38 عاما (1967-2005).

وقالت "إسرائيل اليوم" إن السلطات الإسرائيلية قدمت خلال اللقاء خرائط ووثائق توضح رؤيتها لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة، دون الكشف عن تفاصيل هذه الوثائق.

ويرى مراقبون أن أي خطوة لضم الضفة الغربية من شأنها أن تُنهي فعليا إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي تدعمه الأمم المتحدة ويشكل الأساس لأي تسوية سياسية مستقبلية.

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