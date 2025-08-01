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مصر: استقالة 8 أطباء يسبب أزمة واجتماع عاجل للمسؤولين

الأربعاء 06 أغسطس 2025 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: استقالة 8 أطباء يسبب أزمة واجتماع عاجل للمسؤولين



القاهرة/سما/

أعلن عميد كلية الطب بجامعة طنطا في مصر أحمد غنيم، عقد اجتماع عاجل في أعقاب استقالة 8 أطباء من أصل 15 من قسم النساء والتوليد، وما صاحب ذلك من شكاوى حول ظروف العمل.

 

وأوضح غنيم في تصريح لموقع القاهرة 24، أن الاجتماع يهدف إلى بحث تفاصيل الأزمة والاستماع إلى كل الأطراف من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يخدم مصلحة المنظومة الطبية والمرضى، ويضمن بيئة عمل عادلة للأطباء.

وكانت طبيبة شابة تدعى رنين جبر قد نشرت عبر حسابها منشورًا مطولًا كشفت فيه عن ظروف قاسية وصفتها بغير الآدمية داخل قسم النساء والتوليد، وأكدت أنها قدمت استقالتها مع 7 آخرين بعد شعورهم بعدم التقدير وتعرضهم لضغوط نفسية ومهنية كبيرة.

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