مصر: استقالة 8 أطباء يسبب أزمة واجتماع عاجل للمسؤولين

وأوضح غنيم في تصريح لموقع القاهرة 24، أن الاجتماع يهدف إلى بحث تفاصيل الأزمة والاستماع إلى كل الأطراف من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يخدم مصلحة المنظومة الطبية والمرضى، ويضمن بيئة عمل عادلة للأطباء.

وكانت طبيبة شابة تدعى رنين جبر قد نشرت عبر حسابها منشورًا مطولًا كشفت فيه عن ظروف قاسية وصفتها بغير الآدمية داخل قسم النساء والتوليد، وأكدت أنها قدمت استقالتها مع 7 آخرين بعد شعورهم بعدم التقدير وتعرضهم لضغوط نفسية ومهنية كبيرة.