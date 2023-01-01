خلال جلسة مجلس الأمن.. موسكو تصف الوضع في قطاع غزة بالكارثة وإسرائيل تهاجم روسيا

نيويورك/سما/

أكدت روسيا أن التسوية الدبلوماسية الشاملة هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرة من أن سياسات إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية تهدد بإشعال حرب إقليمية واسعة.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي خُصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: "تعرب روسيا عن حزنها العميق إزاء جميع الضحايا الأبرياء الذي سقطوا في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو قوميتهم".

وشن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هجوما حادا وغير مسبوق على روسيا ردا على كلمة دميتري بوليانسكي الذي أكد فيها أن لا بديل عن حل دبلوماسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن سياسات تل أبيب تهدد استقرار المنطقة.



وأكد مندوب روسيا: "ليس من المقبول أن نُفاضل بين آلام الضحايا، فجميعهم يستحقون التضامن والاهتمام الإنساني على قدم المساواة، سواء كانوا من الإسرائيليين المحتجزين، أو من المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون منذ ما يقارب 670 يوما تحت القصف الإسرائيلي شبه اليومي، فمنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، من بينهم، وفقا لبيانات منظمة 'اليونيسف'، أكثر من 18 ألف طفل".

وأكد بوليانسكي: أنه في ظل هذه المعطيات، لا يمكن توصيف الوضع العام في قطاع غزة إلا بكونه كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرا إلى أنها "كارثة لا تؤثر فقط على سكان القطاع، بل تطال أيضا مصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ مارس الماضي لا يزال قائما فعليا، رغم نفي تل أبيب، مؤكدا دعم موسكو الكامل لدعوات قيادة وكالة "الأونروا" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المختصة، لرفع جميع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والأدوية.

واستنكر بوليانسكي الهجوم الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، قائلا: "لقد صدمنا الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين وإصابة عدد من الأشخاص. وللأسف، لم تكن هذه الحادثة الأولى التي تُستهدف فيها كوادر الهلال الأحمر في غزة".

ودعا النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إسرائيل، إلى وقف هذه الانتهاكات بشكل فوري، مضيفا: "العاملون في المجالين الإنساني والطبي، بمن فيهم موظفو الهلال الأحمر، يجب ألا يكونوا أهدافا عسكرية تحت أي ظرف. كما أن مقرات المؤسسات الطبية التي تحمل شارات معترفا بها دوليا تخضع لحماية صارمة بموجب القانون الإنساني الدولي".

وشدد بوليانسكي على أن "النهج الهادف إلى اقتلاع الفلسطينيين – سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية – يُنذر بمخاطر جسيمة على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وقد يُعيد المنطقة بأسرها إلى شفير حرب شاملة جديدة". مشيرا إلى أن "كل ذلك لم يكن ليحدث لولا الدعم العسكري المباشر والغطاء السياسي الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل، رغم رفض الغالبية العظمى من دول العالم هذا النهج بشكل قاطع".

وفي سياق متصل، أكد بوليانسكي أن الاعتداءات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين تطال ليس فقط الفلسطينيين، وحتى الأجانب"، لافتا إلى الهجوم الذي تعرضت له سيارة رسمية تابعة لبعثة روسيا لدى السلطة الفلسطينية في 30 يوليو الماضي، "في ظل تواطؤ واضح من قبل القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة".

كما ندد المسؤول الروسي "بقرارات الكنيست الاستفزازية"، مشيرا إلى قراره الأخير القاضي بمد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بعد قرار العام الماضي القاضي بمنع أنشطة وكالة "الأونروا" في الأراضي المحتلة، معتبرا أن هذه السياسات "تفتح الباب واسعا أمام انفجار جديد في المنطقة".

وشدد بوليانسكي على أن روسيا، رغم قتامة المشهد الحالي، لا تزال تؤمن إيمانا راسخا بأن التسوية السياسية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي الخيار الواقعي الوحيد القابل للحياة. داعيا جميع الأطراف، وبمساعدة الوسطاء الدوليين، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل التوصل إلى تفاهمات متبادلة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتحرير المحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون تأخير.

وفي ختام كلمته، قال المندوب الروسي: "نحن على قناعة بأن هذا هو المطلب الذي يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، كما أنه يعكس آمال أسر الرهائن، بمن فيهم أقارب الإسرائيليين المحتجزون في غزة".