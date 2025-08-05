علاء مبارك يشعل جدلا بسبب رأيه حول هجوم 7 أكتوبر

أشعل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، جدلا واسعا بعد حديثه عن هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، وأعقبه عدوان إسرائيلي مستمر.

ونشر علاء مبارك، على حسابه بمنصة "إكس" فيديو لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتيه، يتحدث فيه عن هجوم 7 أكتوبر، وعلق عليه بقوله: "7 أكتوبر أخطئ حسابها".

وفي الفيديو يقول اشتيه: "أي مغامرة يجب أن تكون محسوبة الخواتم، لأنه في جميع الأحوال إذا كان حماس لديها استعداد لتحمي كادرها في الأنفاق كما قال الأخ (موسى) أبو مرزوق، فلم يكن لديها أي اعتبار للمواطن، ولم يكن لديها أية حسابات، لذلك أقول إن 7/10 هي باختصار: حسابات لم تكن صحيحة".

وأثار تدوينة علاء مبارك، أراءً متباينة وعاتبه أحد المعلقين قائلا: "عيب عليك يا أستاذ علاء تؤيد كلام زي ده، أنت ابوك من أبطال حرب أكتوبر اللي حررت سيناء، اختلف مع حماس مفيش مشكلة لكن لما يكون قتل لإخواننا في فلسطين، يبقى المفروض كلنا صف واحد قدام عدونا وبعدين نبقى نعاتب".

ورد مبارك، قائلا: "لا شك إن كلنا صف واحد أمام الكيان المحتل، لكن علينا أن نستخدم عقولنا وألا نعيش في وهم إن 7 أكتوبر انتصار!!!".

وعقب أحد المعلقين بقوله إن "عمر المقاومة ما كانت وهم يا أستاذنا"، ليرد علاء بمارك، بأن "المقاومة حق شرعي ضد المحتل لا خلاف في ذلك، الحديث عن 7 أكتوبر وما ترتب عليها من آثار كارثية".

يا محترم المقاومة حق شرعى ضد المحتل لا خلاف في ذلك الحديث عن ٧اكتوبر وما ترتب عليها من اثار كارثية . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 5, 2025

وفي تعليق آخر سأل أحد المدونين علاء مبارك، قائلا: "أستاذ علاء ممكن حضرتك توضحلي إيه الحسابات الصحيحة اللي إخوتنا في فلسطين المفروض يعملوها عشان ياخدوا حقوقهم، وأستأذنك تجاوب كأنك في يوم 6 أكتوبر 2023".

واتفق آخرون، مع ما ذهب إليه علاء مبارك، وقال أحد المعلقين: "وللأسف الكثيرين كانوا يرونها بطولة ويصفقون لحماس، وكله على حساب دماء أطفال غزة".

وقال آخر: "حماس لعبت لعبة مقامرة"، فيما رأى آخر أن رأي مبارك "صحيح" وأن "النتيجه إيه؟؟ انتهت غزة للأبد"، على حد تعبيره.