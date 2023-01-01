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الجيش الإسرائيلي: نعالج نحو 80 ألف عسكري مصاب

الأربعاء 06 أغسطس 2025 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: نعالج نحو 80 ألف عسكري مصاب



القدس المحتلة/سما/

يعالج قسم إعادة التأهيل في وزارة الجيش الإسرائيلية حاليا نحو 80 ألف عسكري مصاب، بينهم 26 ألفا يعانون اضطرابات نفسية، وفق إعلام عبري الأربعاء.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن قسم إعادة التأهيل بالوزارة، أنه يقدم خدمات العلاج في الوقت الراهن لحوالي 80 ألف مصاب ومصابة من عناصر الجيش.

القسم أضاف أن نحو 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون اضطرابات نفسية، فيما يشكل اضطراب ما بعد الصدمة أكثر من 33 بالمئة من المصابين.

وتابع أنه يخصص أكثر من نصف ميزانيته السنوية، أي حوالي 4.2 مليارات شيكل (نحو 1.2 مليار دولار)، لخدمات مقدمة لمرضى القسم.

وشدد قسم إعادة التأهيل على أن عدد المصابين وتفشي الانتحار بين العسكريين يمثلان “تحديا وطنيا كبيرا”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة لمئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

كما شنت إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، حربا على لبنان بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وأخرى على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، وتنفذ غارات جوية على كل من سوريا واليمن.

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