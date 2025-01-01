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853 شاحنة دخلت غزة منذ 10 أيام فقط

الأربعاء 06 أغسطس 2025 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
853 شاحنة دخلت غزة منذ 10 أيام فقط



غزة / سما /

أصدر المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الاربعاء 6 أغسطس 2025 إحصائية بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 .

وبين المكتب الاعلامي الحكومي ان إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 10 أيام بلغ 853 شاحنة فقط، من أصل نحو 6,000 شاحنة كان ينبغي أن تدخل خلال نفس الفترة، أي بمتوسط 85 شاحنة يومياً.

وكان دخول الشاحنات على النحو التالي:

1. الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة)

2. الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة)

3. الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات)

4. الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة)

5. الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات)

6. الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة)

7. السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة)

8. الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة)

9. الاثنين 4 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

10. الثلاثاء 5 أغسطس 2025: (84 شاحنة)

ويذكر أن قطاع غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً من المساعدات والوقود لتأمين الحد الأدنى من احتياجات القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية.

#شاحنة #المساعدات #غزة

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