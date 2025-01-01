الاحتلال يعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، (30) مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس.

وأفادت مؤسسات الأسرى، بأنه من بين المعتقلين صحفية، وسيدتان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في مدينة دورا بمحافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، بيت لحم، رام الله، طولكرم، وسلفيت.

إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائنا، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة في الضفة بما فيها القدس، بلغ أكثر من (18,500) حالة، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله، ومن تم الإفراج عنه لاحقاً.