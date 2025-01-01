تراجع أسعار الذهب عالمياً

رام الله/سما/

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار قليلًا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3376.01 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3431.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1313.94 دولارًا، وانخفض البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1164.15 دولارًا.