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إيران تعدم رجلاً متهمًا بنقل معلومات عن عالم نووي إلى إسرائيل

الأربعاء 06 أغسطس 2025 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعدم رجلاً متهمًا بنقل معلومات عن عالم نووي إلى إسرائيل



وكالات / سما /

أعدمت إيران اليوم رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل ونقل معلومات عن عالم نووي قُتل في غارات إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في يونيو/حزيران، حسبما ذكرت وكالة ميزان للأنباء القضائية.

وذكر التقرير بأن الرجل، ويدعى روزابا فادي، كان يعمل في إحدى "الأجهزة المهمة والحساسة" في إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وارتفعت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، وتم تنفيذ ما لا يقل عن ثمانية أحكام بالإعدام في الأشهر الأخيرة.

وجاء أيضا أن وادي "ارتكب مجموعة واسعة من الجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، مما تسبب في زعزعة خطيرة للنظام العام".

#إسرائيل #إيران #عالم نووي

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