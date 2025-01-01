غزة : الإحتلال ينذر سكان حي الزيتون بالإخلاء نحو المواصي مع توسع العمليات غربا

غزة/سما/

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا جديدا لسكان حي الزيتون في مدينة غزة، دعا فيه السكان إلى إخلاء عدد من "البلوكات" السكنية المحددة فورا، والتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي، مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وشمل التحذير تحديدا البلوكات التالية: 613، 624، 625، 628، 629، 630، 631، 641، و695، حيث أشار المتحدث إلى أن "من لم يخل هذه المناطق أو عاد إليها، يعرض نفسه للخطر"، على حد تعبيره.

وأضاف: "كما تم تحذيركم سابقا، يواصل الجيش تعميق عملياته غربا"، في إشارة إلى توسيع نطاق الاجتياح البري والقصف في المنطقة الغربية من حي الزيتون.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد العدوان العسكري في أحياء مدينة غزة، وسط أوضاع إنسانية خانقة ونزوح جماعي متكرر للأهالي الذين يجدون أنفسهم عالقين بين القصف، وانعدام مناطق آمنة داخل القطاع المحاصر.