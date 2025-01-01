  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : الإحتلال ينذر سكان حي الزيتون بالإخلاء نحو المواصي مع توسع العمليات غربا

الأربعاء 06 أغسطس 2025 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : الإحتلال ينذر سكان حي الزيتون بالإخلاء نحو المواصي مع توسع العمليات غربا



غزة/سما/

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا جديدا لسكان حي الزيتون في مدينة غزة، دعا فيه السكان إلى إخلاء عدد من "البلوكات" السكنية المحددة فورا، والتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي، مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وشمل التحذير تحديدا البلوكات التالية: 613، 624، 625، 628، 629، 630، 631، 641، و695، حيث أشار المتحدث إلى أن "من لم يخل هذه المناطق أو عاد إليها، يعرض نفسه للخطر"، على حد تعبيره.

وأضاف: "كما تم تحذيركم سابقا، يواصل الجيش تعميق عملياته غربا"، في إشارة إلى توسيع نطاق الاجتياح البري والقصف في المنطقة الغربية من حي الزيتون.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد العدوان العسكري في أحياء مدينة غزة، وسط أوضاع إنسانية خانقة ونزوح جماعي متكرر للأهالي الذين يجدون أنفسهم عالقين بين القصف، وانعدام مناطق آمنة داخل القطاع المحاصر.

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع خاص ومحدود لحسم قرار احتلال كامل لقطاع غزة: الجيش يطرح خطة بديلة ... تفاصيل

السيسي يكشف هدف الحرب في غزة حاليا

إعلام عبري: مصر تجهز قوات فلسطينية للسيطرة على غزة

انتهاء المشاورات.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة

كاتس يحدد أهداف الحرب في غزة

كاتس من داخل غزة: الجيش جاهز للتنفيذ وبانتظار قرار القيادة السياسية

وزير الخارجية الإيطالي يحدد شروط اعتراف بلاده بدولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

غزة : عشرات الشهداء اغلبهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية

جيش الاحتلال يحذر الحكومة : احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى مقتل عشرات الجنود الاسرائيليين ..

استشهاد 20 مواطنا في انقلاب شاحنة مساعدات فوقهم وسط قطاع غزة

مبديا موافقته الضمنية ..ترامب: لا أعرف عن خطة احتلال غزة والأمر يعود لإسرائيل

انتهاء المشاورات.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية