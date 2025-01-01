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غزة : عشرات الشهداء اغلبهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية

الأربعاء 06 أغسطس 2025 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : عشرات الشهداء اغلبهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٣ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٨٨ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في مختلف مناطق القطاع بينهم ٦٣ من منتظري المساعدات.

وسجلت مشافي القطاع وفاة ٨ مواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل وسبعة بالغين.

وارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى ١٨٨ شهيد بينهم ٩٤ طفل.

وسط قطاع غزة

واعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد ٢٠ فلسطينياً وإصابة العشرات وسط القطاع، أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية وسط ظروف كارثية وفوضى مفتعلة عمداً من سلطات الاحتلال.

وقال ان شاحنة تحمل غذاء أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف انقلبت فوقهم ، ما يكشف عن تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن "هندسة الفوضى والتجويع".

كما ارتقى خمسة شهداء واصيب ٢٥ مواطن من منزل أبو صرار بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال الليلة

جنوب القطاع

واستشهد ٣٥ مواطنا واصيب ٣٨٥ من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب محور موراغ ومراكز توزيع جنوبي قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء ليرتفع عدد السعداء جنوب القطاع إلى ٤٩ شهيد.

غزة والشمال

وارتقى ٢١ شهيدًا و ١٤٤ إصابة من طالبي المساعدات شمال قطاع غزة بينهم عدد من عناصر تامين المساعدات.

واعادت طائرات الاحتلال استهداف عيادة طبية تابعة لـ"أونروا" والمنطقة المجاورة لها شمال غربي مدينة غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٨٧ مواطن بينهم ثمانية شهداء انتشال و ٦٤٤ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٠٢٠ شهيدًا و ١٥٠٦٧١ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٥١٩ شهيدًا ٣٨٦٣٠ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٥٢ شهيد و ٣٥٢ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٥٦٨ شهيدًا وأكثر من ١١٢٣٠ إصابة.

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