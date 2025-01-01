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جيش الاحتلال يحذر الحكومة : احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى مقتل عشرات الجنود الاسرائيليين ..

الأربعاء 06 أغسطس 2025 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يحذر الحكومة : احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى مقتل عشرات الجنود الاسرائيليين ..



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر في جيش الاحتلال عن ان أي عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة ستُسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، تتمثل في عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجنود.

كما أُثيرت مخاوف من أن تؤدي هذه العملية واسعة النطاق إلى تعرض الاسرى للأذى على يد خاطفيهم، أو عن من قبل القوات المتوغلة كما ورد صباح اليوم الأربعاء على قناة كان 11.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الأركان إيال زامير على مجلس الوزراء توصيات الجيش وتداعياتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحفظاته على أي تحرك لاحتلال غزة.

يُذكر أنه دار نقاش حاد الليلة الماضية بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن خطورة احتلال القطاع .

كما تناولت المناقشات إمكانية إقامة حكومة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، والعواقب التي قد تترتب على ذلك.

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