الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أنيكون الجو اليوم الأربعاء، حاراً نسبياً إلى حار ورطباً خاصة في المناطق الساحلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الخميس حاراً نسبياً الى حار ورطباً خاصة في المناطق الساحلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة بكتلة هوائية حارة البلاد، ويكونالجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة ويزداد تعمقها، وتزداد وطأة الحر ويكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.