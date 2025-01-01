  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء 06 أغسطس 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أنيكون الجو اليوم الأربعاء، حاراً نسبياً إلى حار ورطباً خاصة في المناطق الساحلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الخميس حاراً نسبياً الى حار ورطباً خاصة في المناطق الساحلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة بكتلة هوائية حارة البلاد، ويكونالجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة ويزداد تعمقها، وتزداد وطأة الحر ويكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع خاص ومحدود لحسم قرار احتلال كامل لقطاع غزة: الجيش يطرح خطة بديلة ... تفاصيل

السيسي يكشف هدف الحرب في غزة حاليا

إعلام عبري: مصر تجهز قوات فلسطينية للسيطرة على غزة

انتهاء المشاورات.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة

كاتس يحدد أهداف الحرب في غزة

كاتس من داخل غزة: الجيش جاهز للتنفيذ وبانتظار قرار القيادة السياسية

وزير الخارجية الإيطالي يحدد شروط اعتراف بلاده بدولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

غزة : عشرات الشهداء اغلبهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية

جيش الاحتلال يحذر الحكومة : احتلال قطاع غزة سيؤدي إلى مقتل عشرات الجنود الاسرائيليين ..

استشهاد 20 مواطنا في انقلاب شاحنة مساعدات فوقهم وسط قطاع غزة

مبديا موافقته الضمنية ..ترامب: لا أعرف عن خطة احتلال غزة والأمر يعود لإسرائيل

انتهاء المشاورات.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية