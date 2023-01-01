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مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد

الأربعاء 06 أغسطس 2025 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في اللد



القدس المحتلة/سما/

قتل شاب (19 عاما)، الليلة الماضية جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، داخل أراضي الـ48.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة الضحايا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام إلى 154 قتيلا، بينهم 15 امرأة. وتبين أن 132 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، و76 منهم كانوا دون سن الثلاثين، بينهم 3 قتلوا قبل بلوغهم سن الـ18، فيما قُتل 9 على يد الشرطة.

يأتي ذلك وسط استفحال وتصاعد جرائم القتل وأحداث العنف، فيما تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في لجم الجريمة.

وسجّل عام 2024، مقتل 221 شخصًا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، مقارنة بـ222 جريمة قتل سجلت في عام 2023

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