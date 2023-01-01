قوات الاحتلال تعتقل الصحفية فرح ابو عياش من بلدة بيت أمر

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، صحفية بعد اقتحامها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش طالت عدد من منازل المواطنين في منطقة الظهر، وشارع الشيخة فاطمة.

وأفاد المواطن محمد أبو عياش، بأن قوات الاحتلال داهمت منزله وفتشته وعبث بمحتوياته، قبل أن تعتقل ابنته الصحفية فرح أبو عياش (24 عاما).

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو احتجزت أكثر من 194 صحفيا، لا يزال منهم 49 رهن الاعتقال، بحسب معطيات صادرة عن مؤسسات الأسرى.