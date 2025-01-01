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جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي بسبب دعوته لمحو غزة

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي بسبب دعوته لمحو غزة



برلين/سما/

أكد نادي فورتونا دوسلدورف المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تراجعه عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان.

وذكر دوسلدورف في بيان عبر منصة "إكس": "لقد تواصلنا بشكل مكثف مع شون فايسمان، لكننا قررنا أخيرا الامتناع عن التعاقد معه".

ولم يوضح دوسلدورف ما إذا كان قراره الامتناع عن التعاقد مع فايسمان مرتبطا باحتجاجات الجماهير ضد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، المحترف في نادي غرناطة الإسباني.

وكانت جماهير دوسلدورف أرفقت عريضة على موقع "تشينج دوت أورج" لإجبار النادي على وقف الصفقة.

واستند بعض مشجعي دوسلدورف إلى أن فايسمان أبدى إعجابه بمنشورات سابقة تدعو إلى محو غزة.

وبعد تأكد فشل الصفقة كتب فايسمان عبر حسابه على موقع "إنستغرام " لتبادل الصور "لن أسمح بأن يتم تصويري كشخص يروج للكراهية.. من الممكن والضروري معارضة إيذاء الأبرياء من كلا الجانبين".

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