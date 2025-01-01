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"إسرائيل" تستدعي السفير البولندي على خلفية اتهامات لتل أبيب باستخدام الجوع سلاحا في غزة

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تستدعي السفير البولندي على خلفية اتهامات لتل أبيب باستخدام الجوع سلاحا في غزة



القدس المحتلة/سما/

استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير البولندي لدى تل أبيب على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اتهم فيها إسرائيل باستخدام الجوع سلاحا في غزة.


وجاء الاستدعاء بناء على توجيهات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث استقبل رئيس القسم السياسي الاستراتيجي في الوزارة السفير البولندي، وأعرب عن "استياء إسرائيل الشديد" من هذه التصريحات، واصفاً إياها بـ"غير المسؤولة"، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية. 

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن "إسرائيل تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقاً للقوانين الدولية"، معتبرين أن التصريحات البولندية "تتنكر للجهود الإسرائيلية في هذا الصدد".

يأتي هذا التصحر في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية-البولندية توترا متصاعدا، خاصة بعد سلسلة التصريحات المتبادلة بين الجانبين حول الأزمة الإنسانية في غزة.

وكانت بولندا قد انتقدت مؤخرا السياسة الإسرائيلية في غزة، ودعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

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