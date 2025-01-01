نتنياهو: "إسرائيل" انتصرت على "حماس" و"حزب الله" ونظام الأسد وإيران

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "هزمت "حماس" و"حزب الله" وإيران ونظام الأسد" متعهدا بالنصر في غزة وإطلاق سراح الرهائن.



وأضاف من داخل مكتب تجنيد سلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية، إنه من "الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة، وإطلاق سراح جميع أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل. لن نتخلى عن أي من هذه المهام".

وأضاف "أنا هنا في قاعدة الاستيعاب والتجنيد مع دفعة أخرى من المجندين لسلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية، وهما سلاحان حققا إنجازات عظيمة في هذه الحرب".

وتابع "هذه هي الجولة السادسة من التجنيد الإلزامي خلال الحرب، ويتزايد عدد المجندين من تجنيد إلى آخر، وهذا دليل جلل على الروح القتالية التي تنبض فينا، وعلى روح الوحدة، هذان الأمران هما أساس الانتصارات العظيمة التي حققناها حتى الآن في هزيمة حماس، وهزيمة حزب الله، وإسقاط نظام الأسد، وهزيمة إيران".



وأردف "هذه الإنجازات بالطبع خلفنا، ولكن لا يزال من الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة، وإطلاق سراح جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل. لن نتخلى عن أيٍّ من هذه المهام. سنحقق ذلك معا من خلال التضحيات الجسيمة لمقاتلينا ومقاتلاتنا".

وأشار إلى "زيادة هائلة في عدد النساء والفتيات المتطوعات للقتال، أعتقد أن هذا دليل على قوة هذه الأمة لضمان بقاء إسرائيل".