  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خبير روسي: واشنطن تسعى لضم أذربيجان إلى اتفاقيات إبراهيم لتأمين إسرائيل وتعزيز موقفها ضد إيران

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير روسي: واشنطن تسعى لضم أذربيجان إلى اتفاقيات إبراهيم لتأمين إسرائيل وتعزيز موقفها ضد إيران



موسكو/سما/

قال الخبير الروسي ييفغيني ميخائيلوف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية لبلدان جنوب القوقاز إن واشنطن تسعى إلى ضم أذربيجان وعدد من الدول الأخرى إلى اتفاقيات إبراهيم لتعزيز أمن إسرائيل.

 

وأشار ميخايلوف إلى أن الهدف من هذه الخطوة ليس تعزيز أمن إسرائيل الحليف الإقليمي الرئيسي لواشنطن  قدر المستطاع وحسب، بل وتمكين الولايات المتحدة من تنفيذ خطتها الرامية إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأوضح ميخايلوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "افاقيات إبراهيم التي تدعى أذربيجان للانضمام إليها، هي في الواقع اتفاقية عدم اعتداء وشراكة بين الدول العربية وإسرائيل، وليس من قبيل الصدفة أن ترامب يريد توسيع عدد الموقعين عليها"، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان التي تشترك في حدودها مع إيران، ما يجعلها نقطة محورية في السياسة الأمريكية الإقليمية.

وأضاف أن انضمام أذربيجان إلى الاتفاقيات قد يؤدي إلى تراجع حيادها التقليدي، وقد يستخدم أراضيها في أي مواجهة محتملة مع إيران، معتبرا أن ذلك قد يثير رد فعل سلبي حاد من طهران، في ظل العلاقات المعقدة بين إيران وباكو، بالإضافة إلى تأثير ذلك على مصالح روسيا في المنطقة.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت في عام 2020 عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عبر توقيع اتفاقيات إبراهيم، التي انضمت إليها الإمارات والبحرين والمغرب، فيما أعربت السودان عن رغبتها في الانضمام لكنها لم توقع الاتفاق رسمياً.

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع خاص ومحدود لحسم قرار احتلال كامل لقطاع غزة: الجيش يطرح خطة بديلة ... تفاصيل

مسؤول في مكتب نتنياهو: تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة

الإعلامي المصري باسم يوسف يتحدّى مزاعم نتنياهو في برنامج أمريكي شهير أُذيعت على الهواء دون مونتاج

بن كسبيت: حكومة حقيرة فتحت علينا أبواب الجحيم.. حماس تستمتع بانهيارنا والانتصار عليها وهم سخيف

إعلام عبري يكشف شرط حماس لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"

أمريكا تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة "إسرائيل"

كاتس من داخل غزة: الجيش جاهز للتنفيذ وبانتظار قرار القيادة السياسية

الأخبار الرئيسية

انتهاء المشاورات.. نتنياهو يتوجه نحو احتلال غزة

6891e5bd4c59b75f086dabd5 (1)

السيسي يكشف هدف الحرب في غزة حاليا

6891d6df42360401450103f2

الأورومتوسطي يحذر من "مذابح جماعية" في غزة

6891bd734c59b75ee21b84af

إعلام عبري: مصر تجهز قوات فلسطينية للسيطرة على غزة

6891e8474c59b764af68c55d (1)

كاتس يحدد أهداف الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية