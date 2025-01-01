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السيسي يرد على الاتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يرد على الاتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة



القاهرة/سما/

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجويعه.

 
 

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، بقصر الاتحادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وقال إن الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه "إفلاس وكلام غريب".

وأكد أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ودول أخرى، لكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، بقصر الاتحادية في القاهرة.

وأجريت مراسم رسمية للرئيس الفيتنامي لدى وصوله إلى القصر، حيث عزف النشيد الوطني لكل من فيتنام ومصر، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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