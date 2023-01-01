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الأورومتوسطي يحذر من "مذابح جماعية" في غزة

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأورومتوسطي يحذر من "مذابح جماعية" في غزة



غزة/سما/

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن أي اجتياح إسرائيلي كامل لقطاع غزة سينتج "مذابح جماعية" وسط انهيار تام للوضع الإنساني.


وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الثلاثاء إن "خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح واحتلال قطاع غزة تنذر بمذابح جماعية وشيكة وسط لامبالاة دولية كاملة، وتعكس مستوى خطيرا من الوحشية، وتجسد امتدادا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها إسرائيل".

وأضاف أن "أي تصعيد جديد في الهجمات الإسرائيلية، لا سيما البرية، سيؤدي لمذابح جماعية غير مسبوقة، وسيقضي نهائيا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية".

وتابع "تقييم فرقنا الميدانية يشير إلى أن القطاع يمر حاليا بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، وأن إسرائيل تنفذ منذ 26 يوليو الماضي مناورة تضليلية عبر الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بينما تواصل فرض الحصار وتجويع السكان".

ولفت أن "الخطورة الكبرى تكمن في استغلال التحسين المزعوم للأوضاع الإنسانية كغطاء لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن مشاركة بعض الدول في "إجراءات رمزية، مثل تجديد عمليات إسقاط المساعدات جوا، من دون معالجة الأسباب الجذرية للتجويع قد تسهم فعليا في إضفاء غطاء سياسي أو إنساني زائف على تصعيد الإبادة الجماعية".

وقال إن "الدول المشاركة في الإجراءات المزعومة لتحسين الوضع الإنساني يجب أن تجري مراجعة فورية لمسؤولياتها، وأن تتخذ ما يلزم لضمان عدم استخدام مساهماتها كأداة لشرعنة سياسات الإبادة أو التغطية عليها".

ورغم تصاعد الانتقادات والاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" واتباع "سياسة تجويع ممنهجة" في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المضي قدما نحو "احتلال كامل لقطاع غزة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن الأخير "متمسك بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة رغم تحفظات الجيش ومخاطر الرهائن".

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