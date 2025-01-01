مطالبات حزبية بلجيكية بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على "إسرائيل"

بروكسل/سما/

دعا حزبان في الائتلاف الحاكم في بلجيكا إلى وقف الدعم الفوري الذي تقدمه الشركات البلجيكية العاملة في إسرائيل، واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة ضد تل أبيب.



ووفقا لوكلاة "بيلغا" فقد أطلق هذه الدعوة حزبان من الائتلاف الحاكم في بلجيكا، وهما الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "فورويت".

وقال زعيم الحزب الحزب الديمقراطي سامي مهدي إن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إسرائيل أمر ضروري، مشددا على أن تعزيز التجارة مع إسرائيل يتعارض مع هذه الموقف.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإقليمي الفلمنكي جلسة في 14 أغسطس الجاري لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وسط توقعات بأن تتضمن الجلسة مطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ووقف التعاون العلمي معها.

ورغم أن السياسة الخارجية في بلجيكا من اختصاص الحكومة الفيدرالية، فإن إقليم فلاندر يمكنه التحرك بشكل مستقل عبر أدواته الاقتصادية والتجارية، ويمارس ضغوطا على رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، زعيم الأغلبية الفلمنكية الحاكمة، لوقف الدعم لإسرائيل.