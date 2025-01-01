مصادر مقربة من نتنياهو: نعمل على التهدئة بين موسكو وواشنطن

القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعمل على إزالة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، بعلم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن المصادر قولها أن مكتب نتنياهو أجرى خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من المحادثات مع الحكومة الروسية.



وأضافت المصادر أن بعض تلك المحادثات مُعلن عنها وبعضها لا يزال سريّا، وأنها في إطار محاولة تهدئة التوتر بين موسكو وواشنطن "مع استمرار النزاع في أوكرانيا"، وجرى خلال أسبوع واحد اتصالان هاتفيان بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونتنياهو وتم إبلاغ الرئيس ترامب بهما.

وتناولت المحادثات الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الروسي التوترات مع إيران والاتصالات مع سوريا.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق، لكن مصادر مقربة منه تؤكد وجود علاقة شخصية راسخة بين نتنياهو وبوتين وترامب، مما يسمح لإسرائيل بالمشاركة في مثل هذه المحادثات إلى حد ما.

ويعتبر الاتصال الهاتفي أمس بين بوتين ونتنياهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث ناقش الجانبان في اتصال سابق يوم 28 يوليو الشأن السوري والوضع في الشرق الأوسط.