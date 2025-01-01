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أسامة حمدان: نحمل نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسامة حمدان: نحمل نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين



غزة/سما/

اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بمواصلة سياسة الإبادة والتجويع الجماعي ضد قطاع غزة، محملة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية وعن مصير الأسرى الإسرائيليين.


جاء ذلك في تصريحات صحفية متلفزة أدلى بها القيادي في حماس، أسامة حمدان، مساء الاثنين، ونقلها الموقع الرسمي للحركة.

وقال حمدان إن استمرار الحصار وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، يمثل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صريحا للقانون الدولي، منتقدا صمت المجتمع الدولي والانحياز الأميركي والغربي لصالح إسرائيل، في ظل مأساة إنسانية متصاعدة في غزة.

وأضاف أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الجنود الأسرى لدى المقاومة، متهما إياها بعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار حمدان إلى أن الأسرى الإسرائيليين "يعيشون ظروفا مماثلة لما يعيشه سكان القطاع من نقص في المواد الأساسية"، مستشهدا بتصريحات أسرى مفرج عنهم.

كما أعرب عن استعداد الحركة للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيصال الغذاء والدواء للأسرى لدى المقاومة، مشددا على ضرورة فتح المعابر بشكل دائم وغير مشروط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق غزة.

ودعا حمدان مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرارات واضحة وملزمة" تلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وفتح المعابر والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك وقف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويشهد قطاع غزة تصاعدا كبيرا في أزمة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وسط استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وانخفاض كبير في الإمدادات الأساسية.

وارتفع عدد ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى أكثر من 180، بينهم 93 طفلا بحسب آخر البيانات.

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