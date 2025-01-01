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ليتوانيا: هرتسوغ يواجه مظاهرة مطالبة بوقف الحرب على غزة وإنهاء التجويع (فيديو)

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليتوانيا: هرتسوغ يواجه مظاهرة مطالبة بوقف الحرب على غزة وإنهاء التجويع (فيديو)



فيلنيوس/سما/

واجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ مظاهرة حاشدة مطالبة بوقف الحرب على غزة وإنهاء التجويع الممنهج لحظة خروجه من مقر انعقاد المنتدى الليتواني-الإسرائيلي للأعمال في فيلنيوس.

وتظهر لقطات فيديو أشخاصا يحملون الأعلام الفلسطينية ويقرعون على الاواني الفارغة في تشبيه للمجاعة التي تضرب قطاع غزة بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.

وكان مستشار الرئيس الليتواني أكد لوكالة الأنباء اللتوانية الأسبوع الماضي أن الرئيس هرتصوغ سيزور ليتوانيا يوم الاثنين وسيلتقي برئيس البلاد غيتاناس نوسيدا في فيلنيوس.

وكان من المقرر أن يقوم هرتصوغ بزيارة إلى ليتوانيا العام الماضي، إلا أنها تأجلت، بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط كما أشار المسؤولون الليتوانيون.

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