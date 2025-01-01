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كاتس يحدد أهداف الحرب في غزة

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يحدد أهداف الحرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهدفين الرئيسيين للحرب في قطاع غزة هما "تحييد حركة "حماس" عسكريا وخلق الظروف المناسبة لاستعادة الأسرى".


كما شدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وجاء هذا التصريح خلال جولة لكاتس في المنطقة الأمنية المحيطة بغزة، حيث أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على وجود دائم في مواقع استراتيجية داخل القطاع، مثل "سلسلة جبال 70"، لمنع اعتداءات مستقبلية على المستوطنات وقطع طرق تهريب الأسلحة.

وأضاف كاتس: "هذا هو الدرس الأساسي من أحداث 7 أكتوبر. يجب أن يكون الجيش حاجزا بين العدو والمجتمعات الإسرائيلية، إلى جانب مواجهة التهديدات مباشرة".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "المستوى العسكري سينفذ السياسة التي يقررها القادة السياسيون بكفاءة، كما حدث في كل جبهات الحرب حتى الآن"، موضحا أن دوره يكمن في "ضمان تنفيذ هذه المهمة على الأرض".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية في غزة، وسط تصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، والتي ترفضها تل أبيب حتى "تحقيق أهدافها المعلنة".

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