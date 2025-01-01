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بينيت: إسرائيل تفقد دعمها في الولايات المتحدة وتُنظر إليها كـ"عبء"

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: إسرائيل تفقد دعمها في الولايات المتحدة وتُنظر إليها كـ"عبء"



القدس المحتلة/سما/

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية الحالية، محذرًا من تراجع مكانة إسرائيل بشكل غير مسبوق داخل الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لتل أبيب.

وقال بينيت في تصريحات لوسائل إعلام عبرية إن "مكانة إسرائيل في أميركا تنهار، وقد ترسخت صورتها كدولة منبوذة"، مشيرًا إلى أن الدعم التقليدي الذي كانت تحظى به من الحزب الديمقراطي قد تلاشى منذ فترة، فيما بدأت الآن تخسر دعم الحزب الجمهوري أيضًا.

وأضاف: "العديد من المحافظين في الولايات المتحدة، بما في ذلك داخل حركة 'ماغا' (اجعل أميركا عظيمة مجددًا)، يبتعدون عن إسرائيل، وحتى الجيل الشاب من الجمهوريين بات أقل تعاطفًا معنا".

وأقر بينيت بأن "حملة المجاعة في غزة أصبحت حقيقة راسخة لدى غالبية الجمهور الأميركي والمؤثرين على الرأي العام"، معتبرًا أن "إسرائيل باتت تُنظر إليها كعبء على الولايات المتحدة".

كما انتقد أداء الحكومة الإسرائيلية في مواجهة هذه التحولات، قائلًا: "لا توجد لدينا إستراتيجية إعلامية، ولا إجابات لمن يسألون، وحكومة إسرائيل لا تقدّر حجم الكارثة".

وحذّر من التداعيات المستقبلية لتصريحات بعض الوزراء، قائلًا: "ثرثرة بعض الوزراء في حكومة نتنياهو مدمّرة، وستلاحق جنودنا في طوابير جوازات السفر حول العالم".

#نفتالي بينيت #إسرائيل #الحرب #غزة #حماس #الولايات المتحدة

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