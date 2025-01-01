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الرئاسة: تصريحات رئيس مجلس النواب الأميركي مرفوضة ومدانة وتخالف الشرعية الدولية

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: تصريحات رئيس مجلس النواب الأميركي مرفوضة ومدانة وتخالف الشرعية الدولية



رام الله / سما /

استنكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي بحضور السفير الأمريكي في تل ابيب، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تعترف بالحق التاريخي لإسرائيل في السيادة على الضفة الغربية لنهر الأردن، وأن جبال يهودا والسامرة وعد بها الشعب اليهودي.

وأضاف، إن هذه التصريحات تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 الذي وافقت عليه جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية، والذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتابع أبو ردينة، أن ما قاله رئيس مجلس النواب الأمريكي غير صحيح ويخالف تماماً ما تم التوقيع عليه في اتفاق أوسلو في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأن العملية السياسية تقوم على أساس الشرعية الدولية وفي مقدمتها تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر، ان هذه التصريحات تحدياً واستفزازاً لدول العالم التي اجتمعت في نيويورك للحفاظ على حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما في ذلك الإدارات الأميركية المتعاقبة، والذي مهد إلى سلسلة اعترافات دولية هامة بدولة فلسطين في الدورة 80 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.

#نبيل أبو ردينة #الرئاسة

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