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الشوا: إسرائيل تريد تأجيج الفوضى في غزة من خلال نهب المساعدات

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشوا: إسرائيل تريد تأجيج الفوضى في غزة من خلال نهب المساعدات



غزة / سما /

أكد أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تأجيج الفوضى في قطاع غزة من خلال عمليات نهب المساعدات.

وشدد الشوا، في تصريح متلفز، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تجويع أهالي القطاع، كما يفرض قيوداً صارمة على دخول المواد الغذائية للقطاع.

وتواصل إسرائيل فصول حرب الإبادة على غزة والتجويع الممنهج، وتتفاقم من جرائها الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ مستشفيات القطاع سجّلت خلال الساعات الماضية خمس وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيداً، من بينهم 93 طفلاً، وفق الوزارة. ويواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق الاحتلال المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس/ آذار الماضي.

#أمجد الشوا #المساعدات

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