  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليابان: "الأونروا" لها دور لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان: "الأونروا" لها دور لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين



عمان / سما /

أكد السفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي، تقديره لتفاني موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في أداء مهامهم الإنسانية التي لا غنى عنها في ظروف صعبة، مؤكدًا دعم بلاده الثابت لقيم المساءلة والنزاهة والحياد التي تلتزم بها الوكالة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من "برنامج التميز القيادي والمساءلة"، الذي تنفذه الأونروا بالشراكة مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة (UNSSC)، وبدعم من حكومة اليابان، والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان.

وقال هيديكي، إن الأونروا تؤدي دورًا لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أهمية تعزيز قدرات مديري الخطوط الأمامية في الوكالة، لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم وفق أعلى معايير الحوكمة والحياد.

ويهدف البرنامج، الذي أُطلقت مرحلته الثانية بعد نجاح دورته الافتتاحية عام 2024، إلى دعم مديري الأونروا من خلال تعزيز مفاهيم المساءلة والتميز التشغيلي والنزاهة، مع إيلاء اهتمام خاص لمراعاة منظور النوع الاجتماعي، بما يتماشى مع أجندة المرأة والسلام والأمن (WPS).

من جهتها، أعربت نائبة المفوض العام للأونروا أنطونيا دي ميو، ونائب مدير شؤون الأونروا في الأردن كونال دار، عن تقديرهما للدعم المتواصل من اليابان، مؤكدين التزام الوكالة بتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، وترسيخ القيم الأساسية التي تقوم عليها الأونروا، والمتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.

#اليابان #الأونروا #غزة #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول في مكتب نتنياهو: تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة

اجتماع خاص ومحدود لحسم قرار احتلال كامل لقطاع غزة: الجيش يطرح خطة بديلة ... تفاصيل

روسيا تحذر إيران: استعدوا لهجوم أمريكي إسرائيلي

بن كسبيت: حكومة حقيرة فتحت علينا أبواب الجحيم.. حماس تستمتع بانهيارنا والانتصار عليها وهم سخيف

الإعلامي المصري باسم يوسف يتحدّى مزاعم نتنياهو في برنامج أمريكي شهير أُذيعت على الهواء دون مونتاج

إعلام عبري يكشف شرط حماس لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"

حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية

الأخبار الرئيسية

كاتس في غزة

كاتس من داخل غزة: الجيش جاهز للتنفيذ وبانتظار قرار القيادة السياسية

اجتياح

اجتماع خاص ومحدود لحسم قرار احتلال كامل لقطاع غزة: الجيش يطرح خطة بديلة ... تفاصيل

اسرائيل تقر آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى غزة عبر التجار المحليين في قطاع غزة

حماس: تهديدات إسرائيل باحتلال غزة واغتيال قادتنا لا قيمة لها ولا تؤثر على قراراتنا

الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن فجر اليوم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية