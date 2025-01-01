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بن غفير يطالب رئيس الأركان بإعلان امتثاله الكلي لأوامر المستوى السياسي

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يطالب رئيس الأركان بإعلان امتثاله الكلي لأوامر المستوى السياسي



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن على رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير أن يوضح بجلاء أنه سيمتثل كليا لأوامر المستوى السياسي حتى لو تقرر احتلال قطاع غزة .

وتشهد إسرائيل خلافات بين الجانبين السياسي والعسكري، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل كل المناطق بما فيها تلك التي يمكن أن يوجد بها الأسرى.

لكن مصادر تقول إن رئيس الأركان قد يستقيل إذا تم تنفيذ خطة احتلال القطاع.

#ايتمار بن غفير #زامير #الحرب #غزة #اسرائيل

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