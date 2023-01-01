رابط التسجيل .. الصحة تعلن بدء تسجيل مصابي الحرب من ذوي الإعاقات للحصول على أطراف صناعية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بالشراكة مع برنامج التأهيل الجسدي التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، عن بدء عملية حصر وتسجيل للأشخاص الذين أُصيبوا بإعاقات دائمة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وذلك بهدف تمكينهم من الاستفادة من برامج التأهيل وخدمات تركيب الأطراف الصناعية.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن الفئات المستهدفة تشمل ضحايا البتر، إصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ التي أدت إلى شلل في الأطراف، على أن يتم تقييم الحالات من خلال فريق طبي متخصص سيُشكّل لهذا الغرض، وفق معايير واضحة ومحددة مسبقًا.

وأكدت الوزارة أن التسجيل سيتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني ، ولن يتم استقبال أي حالة بشكل مباشر دون تسجيل مسبق عبر الرابط.

كما شددت على ضرورة إحضار التقارير الطبية والوثائق الثبوتية اللازمة خلال موعد التقييم، وتشمل: بطاقة الهوية، جواز السفر، أو مستخرج من الهوية.

ودعت الوزارة جميع الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم سابقًا إلى تحديث معلوماتهم لضمان شمولهم ضمن البرنامج.